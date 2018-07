Homem chama a polícia após esposa jogar filho no chão Uma mulher foi presa em flagrante ontem sob suspeita de jogar seu filho no chão em Jacareí (SP). A prisão aconteceu após seu marido acionar a polícia. A criança, de pouco menos de dois meses, não sofreu lesões graves. Ela foi examinada por um pediatra no hospital da cidade e internada para ficar em observação.