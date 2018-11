Homem com sintomas de gripe é monitorado no RS A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul confirmou no final da tarde de hoje que está monitorando um morador do interior do Estado que chegou do exterior com sintomas sugestivos de gripe. O homem voltou de uma viagem aos Estados Unidos na sexta-feira e procurou atendimento médico por apresentar um quadro de dores no corpo e coriza. Mesmo sem os demais sintomas que podem caracterizar suspeita de gripe suína, como tosse e febre repentina acima de 38 graus, ele foi internado num hospital de Porto Alegre para observação. O secretário da Saúde, Osmar Terra, disse que a evolução do caso é boa. O Ministério da Saúde já foi notificado.