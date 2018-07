Homem comete suicídio após fazer reféns em São Paulo O homem que invadiu nesta tarde uma loja de roupas femininas na região do Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo, se matou após a polícia cercar a área, de acordo com a corporação. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta do meio-dia para atender uma ocorrência de assalto no estabelecimento localizado da Rua Doutor Alceu de Campos Rodrigues.