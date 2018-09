Homem confessa assassinato de idosa em cidade de SP Preso há cerca de um mês, suspeito de assassinar três idosas, entre outubro e dezembro do ano passado, em Ribeirão Preto (SP), o pintor de paredes Altair Cesar das Neves, de 46 anos, confessou as autorias do crime à Polícia Civil. Ele estava preso por um dos crimes.