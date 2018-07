Homem confessa assassinato de mulheres em Ibiúna-SP

Pereira é dependente de drogas e seus pais são amigos e vizinhos das mulheres assassinadas. "Foram as duas primeiras famílias a se instalar no condomínio", disse o delegado. O suspeito contou que foi até a casa para conversar com Sônia sobre a sua internação para tratamento da dependência, mas a mulher o teria ofendido e criticado sua mãe. Ele discutiu com a vítima e sacou a faca que levava na cintura, golpeando-a no pescoço. A mãe de Sônia interveio e também foi esfaqueada. Em seguida, ele pegou um celular que estava no carregador, abriu uma bolsa que estava na casa e levou a carteira com R$ 150. Pereira deixou marcas de sangue por onde passou. Ele usou o carro da vítima, um Fox vermelho, para deixar o condomínio.

O veículo passou pela portaria em alta velocidade e, como chovia, o condutor não chegou a ser reconhecido pelos porteiros. "Eles disseram que havia uma pessoa só no carro". O acusado dirigiu até Piedade, cidade vizinha, abandonou o Fox com a chave sobre o pneu e hospedou-se num hotel. Durante a noite ele usou drogas e consumiu bebidas. Na manhã seguinte, foi à rodoviária e tomou o primeiro ônibus que saía, com destino Iguape. Na cidade do litoral, ele tentou tomar outro ônibus com destino a São Paulo, mas só havia restado R$ 10 do dinheiro furtado. Ele discutiu com a atendente, passou a esmurrar o guichê e foi detido pela Polícia Militar (PM), acabando por falar sobre o crime. O delegado conta que o vizinho já era tratado como suspeito, pois seu pai dissera que ele saíra de casa para conversar com Sônia e não retornou.

Os próprios pais do suspeito procuravam pelo filho quando entraram na casa, que tinha ficado com as portas abertas, luzes acesas e um televisor ligado. Eles encontraram os corpos e avisaram a polícia. No carro, os policiais encontraram a faca ainda com sangue e uma lata de cerveja furada, com restos de crack. Pereira foi transferido hoje (31) para a Cadeia Pública de São Roque. Ele responderá por duplo homicídio qualificado, seguido de roubo. Os corpos das duas mulheres foram sepultados na manhã de hoje, no cemitério Parque das Figueiras, em Ibiúna.