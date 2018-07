Homem confessa que matou ex-namorada por rejeição O pedreiro Adilson da Cruz, 27 anos, confessou em seu depoimento à polícia que matou a ex-namorada Cristina dos Santos Nascimento, de 25 anos, porque ela não queria mais reatar o relacionamento entre os dois. O casal terminou no último dia 31, depois de cinco meses juntos. Cristina decidiu se afastar do rapaz pois ele se tornara agressivo ao questionar ligações telefônicas que recebia de amigos. Ela foi morta com sete facadas que atingiram antebraços, costas, pescoço e orelhas.