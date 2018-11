Homem de 72 anos deixa mulher em aeroporto e passa 3 dias perdido

Sem orientação, o homem passou três dias dirigindo na neve

Um homem de 72 anos foi resgatado por policiais após passar três dias dirigindo por uma rodovia nos arredores de Londres, na Inglaterra.

Segundo jornais britânicos, Mohammed Bellazrak tentava chegar a sua casa, em Wiltshire, cerca de 150 km a oeste da capital britânica, após deixar sua mulher no aeroporto de Gatwick, ao sul de Londres, em 23 de dezembro.

Ela partiria do aeroporto de Heathrow para visitar a família do casal no Marrocos, mas o voo foi transferido para Gatwick por causa da neve.

Bellazrak deixou do aeroporto por volta das 18h00 (16h em Brasília) e, como não tinha celular, não conseguiu encontrar o caminho de volta para casa nem se comunicar com a família.

Ele foi dado como desaparecido pelos filhos, que pediram a ajuda da polícia.

Através de câmeras de segurança em estradas, a polícia descobriu que o veículo passou por uma série de cidades nos arredores de Londres.

Bellazrak disse que passou por Londres três vezes. Ele dormia no carro e parava para comprar café e pedir orientação.

No entanto, ninguém parecia entender direito sua pergunta, e ele acabava voltando para a estrada.

"Quando voltei para casa fiquei muito feliz por estar vivo", disse, ao ser resgatado.

Ele havia levado suprimentos para se proteger do frio em caso de uma pane no veículo, mas não tinha levado o remédio que toma para diabetes.

Segundo o jornal The Guardian, Bellazrak disse que levará um dos filhos quando for buscar a mulher no aeroporto, e que nunca mais sairá sem o telefone celular.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.