Homem de confiança de Marcinho VP é preso no Rio Edilson Santos da Silva, conhecido como Beça, foi preso hoje no Rio de Janeiro por policiais da 33ª DP (Realengo). Segundo a polícia, o traficante de entorpecentes da favela Vila Norma, em Nilópolis, é o segundo homem de confiança da quadrilha do traficante Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP. O criminoso estava foragido da Casa do Albergado Crispim Ventino desde novembro do ano passado. Ele foi localizado no bairro do Novo Horizonte, em Nilópolis e não resistiu à prisão.