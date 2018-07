'Homem de Ferro 2' estreia em 1o lugar na bilheteria dos EUA "Homem de Ferro 2", a sequência do filme do sucesso de 2008 estrelado por Robert Downey Jr., arrecadou 133,6 milhões de dólares em seus três primeiros dias em cartaz na América do Norte, informou a distribuidora Paramount Pictures neste domingo, dentro das previsões, mas sem quebrar o recorde da indústria.