'Homem de verdade' não bate em mulher, diz Obama sobre vídeo com jogador famoso

"O presidente é pai de duas meninas. E como qualquer norte-americano, ele acredita que a violência doméstica é desprezível e inaceitável em uma sociedade civilizada", disse o porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, em comunicado.

"Bater em uma mulher não é algo que um homem de verdade faça, e isso é verdade independentemente se um ato violento vier a público ou, como acontece com frequência, aconteça a portas fechadas", acrescentou o comunicado da Casa Branca.

O time de Rice, os Ravens, demitiu o jogador após a divulgação do vídeo, publicado no site TMZ, no qual ele aparece dando um soco em Janay Palmer, agora sua mulher, nocauteando-a dentro de um elevador. Rice, de 27 anos, foi também suspenso por tempo indeterminado pela NFL, liga nacional de futebol americano.

(Reportagem de Peter Cooney)