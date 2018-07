Homem desaparece após cair em rio no RJ O pedreiro Martim Mesquita da Silva, de 50 anos, desapareceu na madrugada desta quarta-feira, 11, ao cair em um rio no distrito de Austin, em Nova Iguaçu (cidade na região metropolitana do Rio). No momento da queda, chovia muito na área. O Corpo de Bombeiros continua as buscas à vítima.