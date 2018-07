Homem distribui milhares de dólares em Nova York

Imagine ganhar US$ 50 (cerca de R$ 115) sem precisar fazer nada em troca. Em Nova York, um homem está distribuindo dinheiro para qualquer um que esteja disposto a enfrentar uma fila. O homem misterioso se autodenomina "Bailout Bill" (que, em inglês, pode significar algo como "Bill Pacote de Resgate" - em referência apelido de William em inglês (Bill) e aos diversos planos de ajuda econômica lançados pelo governo americano e por outros países) e diz que, em meio a uma crise econômica, os americanos comuns que estão lutando para pagar suas contas merecem um resgate. Para ganhar o dinheiro, as pessoas devem se dirigir a uma "Cabine de Resgate" no coração de Times Square, em Manhattan. É um pequeno cubículo, a poucas quadras da loja Virgin. O mínimo que uma pessoa pode ganhar é US$ 50. O máximo é US$ 5 mil (cerca de R$ 11,5 mil). Não importa quem você é ou o que você faz, Bailout Bill garante que você pode ganhar algum dinheiro, basta aparecer e contar sua história. Centenas de pessoas já enfrentaram as temperaturas geladas do inverno de Nova York para pegar a sua parte. Alguns enfrentaram horas na fila até chegar a sua vez. Gerrard Rinemoof, 34 anos, ficou coberto de neve até conseguir pegar o dinheiro, mas disse ao programa Newsbeat , da BBC Radio 1, que valeu a pena. "Nosso gato está doente e tínhamos de levá-lo ao veterinário, então esses US$ 50 me ajudam a pagar a conta", disse. Talvez, porém, haja algo que Bailout Bill deseje em troca, apesar de não dizer. Sua equipe segura cartazes com o endereço da página do benfeitor na internet. Eles incentivam o público a entrar no site, que é uma página publicitária na qual as pessoas podem publicar vídeos e anúncios para vender objetos que não querem mais. Então, talvez Bailout Bill esteja distribuindo milhões de dólares para promover sua empresa? Muitas das pessoas na fila não parecem se importar. "Eu só preciso pagar minhas contas e economizar algum dinheiro, e esse dinheiro me ajuda a fazer isso. Com os meus US$ 50, eu vou agora ao McDonald's fazer um lanche", disse um jovem de 24 anos. A Cabine de Resgate não vai ficar só em Nova York. Nas próximas semanas, vai passar por Washington, Boston e Filadélfia. "Eu não tenho roupas, não tenho onde morar e estou doente. Deus abençoe este dia", disse uma mulher sem-teto, que não quis de identificar. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.