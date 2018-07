Homem diz ter atirado os 4 filhos de ponte no EUA

Um homem foi preso após confessar ter atirado os quatro filhos do alto de uma ponte no Estado do Alabama, no sul dos Estados Unidos. Os crimes teriam ocorrido na segunda-feira. De acordo com a polícia do vilarejo de Bayou la Batre, Lam Luong, um vietnamita de 37 anos, chegou a dar queixa do sumiço das crianças, mas depois contou a verdade à polícia. No seu relato inicial, ele disse que uma amiga que estaria tomando conta das crianças não as teria devolvido à família. Os corpos das crianças ainda não foram encontrados, mas as autoridades acreditam que elas não tenham sobrevivido. Operação de busca Elas tinham entre quatro meses e três anos de idade. O mais velho, Ryan Phan, seria fruto do relacionamento da mulher com o primeiro marido. Na sua confissão à polícia, Lam Luong contou que ele e sua mulher, Ngoc Phan, haviam discutido na véspera do incidente por causa de problemas financeiros e que a briga o teria motivado a praticar o crime. Fontes da polícia informaram à BBC Brasil que cerca de 70 pessoas em barcos e helicópteros estão envolvidas nas operações de busca das crianças perto do local onde elas teriam sido jogadas. Por causa dos crimes, Luong enfrenta quatro indiciamentos por homicídio. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.