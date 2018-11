Homem dorme em caçamba e é engolido por caminhão de lixo

Um homem dormiu em uma caçamba e acabou sendo quase esmagado dentro de um caminhão de lixo em Birmingham, na Inglaterra, segundo os bombeiros.O homem, que teria 30 anos e seria do Leste Europeu, estava escondido debaixo de entulhos quando a caçamba foi esvaziada pelo caminhão e só acordou quando já estava na parte de trás do veículo.Os lixeiros haviam ligado o dispositivo de compressão do caminhão sem saber que o homem estava no meio do entulho, mas, segundo um porta-voz da prefeitura de Birmingham, desligaram o sistema após ouvir um som de alguma coisa batendo na parte de trás do veículo.Enquanto isso, ao acordar, o homem ligou para a polícia de seu celular.O caminhão foi localizado em um depósito da prefeitura, e o homem foi resgatado por bombeiros e engenheiros."Quando os bombeiros chegaram ao local eles encontraram o homem preso na parte de trás do caminhão", disse o porta-voz do Corpo de Bombeiros.O homem teve cortes e arranhões leves e foi tratado no local.O incidente aconteceu na segunda-feira de manhã.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.