Homem é achado dentro de buraco de 30 metros em GO Um homem de 21 anos foi encontrado na manhã desta quarta-feira, 16, em um buraco de 30 metros na região de Planaltina-GO. De acordo com depoimento do homem, ele teria caído na cratera no domingo. Uma senhora não identificada ligou para o Corpo de Bombeiros da cidade de Planaltina de Goiás e informou que um homem estava pedindo socorro dentro de uma cratera. Os agentes dos bombeiros foram ao local e constataram que William Pereira do Nascimento estava no buraco.