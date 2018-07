Homem é achado morto em córrego da zona leste de SP Um homem foi encontrado morto dentro de um córrego, por volta das 7h30 desta manhã, na Avenida Sansão Castelo Branco, no bairro de Guaianases, zona leste de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, ele aparentava ter 50 anos e vestia apenas uma camiseta preta.