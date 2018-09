Homem é acusado de assalto enquanto estava preso

Nas investigações do assalto constava, inclusive, a confissão do acusado e o reconhecimento pela vítima, realizados extrajudicialmente perante a autoridade policial. Porém, durante uma visita do defensor público à cadeia pública de Cáceres, foi constatado que o acusado do roubo estava preso na data em que aconteceu o crime, em dezembro de 2008. A Defensoria solicitou a soltura do homem e o pedido foi acatado pela Justiça.

De acordo com o defensor público Marcello Ramires, fatos como este mostram a fragilidade dos procedimentos inquisitivos. "Vemos a importância da Defensoria Pública para a garantia da ampla defesa", afirmou.