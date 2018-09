Homem é acusado de matar e queimar menino no RS

Na casa do acusado foram encontradas as roupas íntimas e um pé de chinelo que pertenciam ao garoto. Edmilson Marques de Silva, de 41 anos, foi levado para a delegacia e confessou o assassinato. Em depoimento, Silva, que é vizinho da vítima, disse que bebeu e que isso o teria levado a cometer o crime.

Marcas de queimadura de segundo e terceiro grau foram encontradas no corpo do menino. Silva está sendo acusado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, e ainda poderá ser indiciado por tortura. De acordo com o delegado, o médico legista não identificou marcas de abuso sexual no corpo do garoto.