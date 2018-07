Homem é acusado de torturar adolescente no Rio Um homem foi preso em flagrante na tarde deste sábado, 7, por torturar um adolescente cadeirante com paralisia cerebral em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Jeferson Basílio, de 27 anos, foi detido por policiais da 73ª Delegacia de Polícia (DP) após a mãe do garoto levar à polícia um vídeo que mostra imagens da agressão. As imagens foram gravadas por um celular escondido. O jovem, com escoriações leves pelo corpo, foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, também em São Gonçalo, e liberado no fim da manhã deste domingo (8).