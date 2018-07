Ali, os bombeiros encontraram um homem, com cerca de 20 anos, com pés e mãos amarrados e aproximadamente 80% do corpo queimados. Após apagar o fogo, os policiais levaram o desconhecido para o pronto-socorro da Santa Casa de Santo Amaro, onde ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Nenhum suspeito foi localizado pela polícia. O caso foi registrado no 11º Distrito Policial, de Santo Amaro.