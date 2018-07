Homem é arrastado por trem da CPTM em São Paulo Um homem de 32 anos teve ferimentos graves em uma das pernas, hoje, em São Paulo, após um acidente na Estação Domingos de Moraes, na linha 8-Diamante da Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos (CPTM). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou com uma das pernas presa no trem e foi arrastada pela composição. A identidade do homem não foi informada.