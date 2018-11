Homem é assassinado em quiosque na Barra da Tijuca

RIO - Candidato a vereador do município de Nilópolis, na Baixada Fluminense, em 2008, Evandro José dos Passos Junior, conhecido como Vandinho da Nilopolitana (numa referência a uma empresa de ônibus local onde ele trabalhava como segurança), foi assassinado a tiros na noite de sábado, 11, quando se encontrava no quiosque 53 B, no número 6.000 da Avenida Sernambetiba, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Os disparos partiram de três homens que estavam em um Fiat Palio Weekend. O carro parou por volta de 20h na pista contrária a do quiosque e eles a atravessaram a pé disparando contra o quiosque. Para policiais militares, o crime tem característica de execução.

Vandinho, que teve apenas 1.305 votos e não se elegeu, quase não concorreu por ter uma condenação por porte ilegal de arma, mas posteriormente o TRE do Rio lhe garantiu o registro da candidatura. No comitê eleitoral do candidato, em 2004, agentes do Grupo de Apoio aos Promotores (GAP) apreenderam armas (revólver e espingarda calibre 12) sem o devido porte, alem de mais de uma centena de fotos de mulheres seminuas. Em 2008 ele respondia a dois processos por homicídio.