Homem é atropelado por trem na zona norte do Rio Um homem foi atropelado por um trem, no início da noite de hoje, na estação São Francisco Xavier, no ramal Deodoro, na zona norte do Rio de Janeiro. A concessionária SuperVia informou que o passageiro atravessava irregularmente a via no momento em que um trem com destino à Central do Brasil passava pelo local.