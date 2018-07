Homem é baleado ao tentar assaltar casa de câmbio em SP Um suspeito foi baleado na manhã desta sexta-feira na cidade de São Paulo ao tentar assaltar a Graco Exchange, casa de câmbio dentro do Shopping D&D , centro de compras especializado em decoração e design na pista local da Marginal do Pinheiros, na zona sul da cidade. A tentativa de assalto ocorreu antes do horário de abertura do shopping ao público.