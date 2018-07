Homem é baleado ao tentar invadir Palácio da Alvorada A segurança da Presidência da República baleou com munição não-letal um homem que tentou invadir o Palácio do Alvorada, residência oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Segundo a secretaria de imprensa do Palácio do Planalto, o incidente ocorreu por volta das 7 horas da manhã. Um homem, de entre 25 e 30 anos, pulou o espelho d'água e invadiu o gramado do Palácio da Alvorada. Um guarda deu um tiro de advertência, que não foi suficiente. O soldado então deu um tiro com uma arma calibre 12 carregada com munição não-letal na perna do invasor, que foi levado ao Hospital de Base de Brasília. Lula e a primeira-dama, dona Marisa Letícia, não estavam no Alvorada, pois se encontram em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo, onde votam nas eleições municipais deste domingo. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência informou que o Exército e a polícia instaurarão, respectivamente, um Inquérito Policial-Militar e um Inquérito Policial para apurar as causas do ocorrido. (Reportagem de Fernando Exman)