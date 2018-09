Homem é baleado após acidente de trânsito no Paraná Uma discussão após acidente de trânsito em Guarapuava (PR) ontem à noite provocou a morte, com um tiro no pescoço, de Antônio Basniak, de 36 anos, e ferimento na virilha de seu irmão gêmeo, Alexandre Basniak Filho. O autor dos disparos que, segundo informações colhidas pela polícia, demonstrava sinais de embriaguez, fugiu do local. Hoje, um advogado entrou em contato com a delegacia dizendo que o apresentará até a próxima quarta-feira.