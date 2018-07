Homem é baleado após assalto em Ilhabela-SP

Ilhabela vive uma onda de violência que vem deixando os moradores preocupados. Às 4 horas da madrugada do último sábado, um jovem de 16 anos morreu a pauladas no bairro Barra Velha, após ser rendido por um grupo que levou sua carteira e celular. Ainda no final de semana, uma adolescente foi esfaqueada durante uma tentativa de furto em sua residência. Na última sexta-feira, um advogado foi assaltado às 6 horas enquanto fazia caminhada na orla da Praia do Perequê.