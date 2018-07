Homem é baleado após sacar R$ 80 mil em agência Um homem que havia acabado de sacar R$ 80 mil em uma agência bancária foi assaltado e baleado nesta quinta-feira, no Recreio dos Bandeirantes (zona oeste). Os dois assaltantes estavam em uma moto e, antes de fugirem com a mochila onde estava o dinheiro, o carona atirou no rosto da vítima, Felipe Coutinho Madeira, de 27 anos. Segundo a polícia, Felipe já estava em seu carro, um Honda Civic, depois de sacar o dinheiro, quando foi abordado pelos bandidos. A vítima foi operada no hospital municipal Miguel Couto, na Gávea (zona sul). Até o início da noite os assaltantes não tinham sido presos.