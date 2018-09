Homem é baleado dentro do Campo de Marte, em SP Um homem foi baleado hoje dentro do Campo de Marte, no bairro da Casa Verde, na zona norte da capital paulista. O Corpo de Bombeiros foi acionado e por volta das 18h30 encaminhava a vítima para um hospital. Por enquanto, não há informações sobre o estado do ferido e nem a respeito das circunstâncias em que ocorreu o disparo.