Homem é baleado durante briga em shopping do Rio Um homem foi baleado durante uma briga no carioca Shopping, na vila da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira. De acordo com a assessoria de imprensa do estabelecimento, duas mulheres começaram uma discussão próximo a uma área de recreação infantil, ao lado da praça de alimentação, quando seus maridos resolveram intervir.