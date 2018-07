Homem é baleado durante desfile em cidade de MG Um homem foi baleado na cabeça durante o desfile de Sete de Setembro em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, em Minas. Eduardo Almeida, de 31 anos, foi atingido enquanto assistia às comemorações do Dia da Independência brasileira e, até a tarde desta sexta-feira, permanecia internado em estado grave no Hospital Santa Rosália. O crime foi flagrado pelas câmeras que monitoram a Praça Tiradentes, onde ocorria o desfila.