Homem é baleado em assalto na Rua 25 de Março Um homem foi baleado no início da tarde de hoje durante um assalto em um prédio da Rua 25 de Março, na região central de São Paulo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o estado da vítima, ainda não identificada, é grave. Ele foi levada ao pronto-socorro da Santa Casa. De acordo com informações da Polícia Militar, dois assaltantes renderam um zelador, invadiram o prédio, que seria residencial, e roubaram um apartamento no 6º andar. A circunstância e que a pessoa foi baleada não foi esclarecida. Logo depois, os dois homens que teriam roubado o apartamento foram presos e levados para o 1º Distrito Policial (Sé). Com eles foram apreendidas uma arma e dinheiro, o qual a polícia não quantificou.