Homem é baleado em tiroteio no Morro do Alemão

Um homem foi baleado. Segundo a PM, a vítima deu entrada no hospital municipal Salgado Filho, no Méier, a 6 km do Alemão. "Ele já recebeu alta e está sendo conduzido à 45ª DP (Alemão) para prestar esclarecimentos", informou a polícia.

Apesar do novo tiroteio, o teleférico está funcionando normalmente desde o início do dia, de acordo com a concessionária Supervia, que administra o equipamento. As unidades públicas de ensino do Alemão, segundo as secretarias municipal e estadual de Educação, também estão abertas. Por conta de tiroteios na semana passada, tanto teleférico quando escolas passaram dias fechadas no Alemão.

Ontem à tarde, um senhor de 60 anos morreu após ser baleado no Alemão. Segundo a PM, policiais da UPP avistaram moradores socorrendo Antônio França, de 60 anos, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alemão, na Estrada do Itararé. "Em seguida, Antônio foi transferido, com o auxílio dos policiais da UPP, ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu aos ferimentos e morreu", informou a polícia.

O senhor, ainda de acordo com a PM, era morador do Alemão e "teria sido atingido por disparos no Beco da Geralda, na comunidade da Nova Brasília". A polícia informou que "não houve registro de confrontos na região no horário do fato". O caso foi encaminhado para a Divisão de Homicídios da Polícia Civil.