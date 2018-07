Homem é baleado pela PM no Morro do Cantagalo, no RJ Um homem foi baleado no peito por policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) no Morro do Cantagalo, em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, no momento em que os PMs abordavam um grupo de quatro supostos traficantes na madrugada de hoje. Segundo nota enviada pela Secretaria Estadual de Segurança Pública (Seseg), os policiais atiraram depois que um dos suspeitos reagiu à abordagem sacando um revólver.