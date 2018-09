Homem é condenado a 104 anos por morte de 3 crianças no PA

Depois de mais de 20 horas de julgamento, André Barbosa, acusado de matar três garotos nas proximidades da Ceasa, a central de abastecimento de Belém, no Pará, entre 2006 e 2007, foi condenado a 104 anos de prisão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. De acordo com o Tribunal de Justiça do Pará, Barbosa ouviu a sentença, proferida pelo juiz Edmar Pereira, por volta das 21 horas de terça-feira, 18, sem esboçar reação. O juiz negou ao acusado o direito de recorrer em liberdade da decisão. O Tribunal reconheceu ter sido André o autor dos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação e vilipêndio de cadáver, além do atentado violento ao pudor em que foram vítimas José Raimundo Oliveira e Adriano Augusto Nogueira Martins. Ele foi condenado também por atentado violento ao pudor, além das qualificadoras do motivo torpe no caso da terceira vítima, Ruan Valente Sacramento.