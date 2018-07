Homem é condenado por alugar mulher em troca de cerveja

A Audiência Provincial de Fulda, na Alemanha, condenou nesta sexta-feira, 12, a três anos de prisão um homem de 39 anos por alugar os serviços sexuais de sua esposa para um vizinho em troca de um engradado diário de garrafas de cerveja. O condenado deverá, além disso, se submeter a um tratamento para superar sua dependência do álcool enquanto o vizinho, de 60 anos e sem antecedentes criminais, foi sentenciado a dois anos de liberdade condicional por abusos sexuais. Segundo fontes judiciais, o homem chegou a assinar um acordo com seu vizinho através do qual este poderia ter relações sexuais com a sua esposa, de 32 anos, em troca da cerveja que ele lhe entregaria. Aparentemente, a mulher, que tinha três filhos, aceitava essas relações por medo de sofrer maus tratos de seu marido. Depois, decidiu chamar a polícia, segundo as mesmas fontes, quando a violência exercida por seu marido a fez temer por sua vida.