Homem é condenado por deixar mulher paraplégica Um homem deverá ficar preso 10 anos, em regime inicialmente fechado, por homicídio qualificado tentado contra uma mulher, divulgou hoje o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). A vítima ficou paraplégica e o acusado disse em interrogatório não ter ser arrependido do que fez. "Isso evidencia uma personalidade fria e desvirtuada", considerou a juíza Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues em sua sentença no 1º Tribunal do Júri de São Paulo.