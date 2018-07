Homem é condenado por matar ex a cadeiradas em MT Um homem foi condenado a 23 anos de prisão por assassinar a ex-mulher com pancadas na cabeça provocadas por uma cadeira, em Mato Grosso. De acordo com o promotor João Augusto Veras Gadelha, do Ministério Público Estadual (MPE), o réu foi condenado por homicídio qualificado praticado por motivo torpe e com utilização de recurso que tornou impossível a defesa da vítima. O julgamento foi realizado na segunda-feira.