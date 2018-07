Homem é condenado por tentar subornar PM com cerveja Um homem, conhecido como "Carneiro", foi condenado por corrupção ativa por oferecer R$ 200 e seis garrafas de cerveja a policiais militares para que não o prendessem, após ameaçar a mulher, no Paraná. Segundo o Tribunal de Justiça do Estado, Carneiro foi condenado à pena de 2 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa pela prática do crime de corrupção ativa. A pena privativa de liberdade (reclusão) foi substituída, nos termos da lei, por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos).