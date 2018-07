Homem é detido ao descer da Ponte Rio-Niterói de rapel

Segundo o Centro de Informações Operacionais (CIOp) da PRF, naquele ponto da Ponte a altura até o espelho d'' água é de cerca de 74 metros. Entretanto, a corda utilizada pelo homem só tinha 40 metros. Ele ficou balançando como um pêndulo. Os agentes da PRF precisaram arremessar uma corda maior para que o homem fosse puxado de volta para cima. Depois do resgate, o homem, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado à 76ª Delegacia de Polícia (Centro de Niterói), onde o caso foi registrado.

O resgate durou cerca de 40 minutos, informou a concessionária CCR Ponte, que administra a via. Segundo a CCR, apesar de a pista ter sido fechada durante esse período, não houve grande congestionamento porque o fluxo no sentido Niterói naquele horário é pequeno. A grande maioria dos carros segue em direção à capital no início da manhã.