Homem é detido após bater em lancha da PM em SP Uma abordagem a uma lancha no final da noite de ontem, na Represa Billings, em São Bernardo do Campo (SP), próximo às obras do trecho sul do Rodoanel Metropolitano, terminou em acidente sem gravidade, mas com a detenção de uma pessoa. Em patrulhamento pela represa, policiais militares do 2º Pelotão de Policiamento Ambiental e agentes da polícia portuária abordaram um suspeito, que tentou fugir e acabou colidindo a embarcação contra a lancha da PM. Ao realizar exame de dosagem alcoólica, o piloto detido apresentou índice acima do permitido, segundo a PM. A Polícia Civil não forneceu a identificação do piloto. O caso foi registrado no 03º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, em Vila Assunção. O rapaz detido foi liberado após o término do registro de boletim de ocorrência.