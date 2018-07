Homem é detido em protesto no Rio por não portar RG

Além das pautas unificadas das centrais sindicais, tais como a derrubada do projeto de lei 4.330/04, que prevê terceirizações no serviço público, os sindicatos também levaram à passeata promovida na tarde desta quinta-feira pela avenida Rio Branco, no centro do Rio, pautas específicas de cada categoria.

A principal demanda do sindicato dos professores do Rio (Sinpro-Rio) é a criação de uma CPI nacional para investigar aquisições das instituições privadas de ensino superior.

Uma CPI estadual no Rio, concluída no início deste ano, recomendou o indiciamento de dez pessoas, entre reitores e gestores de mantenedoras, por sonegação fiscal e outros crimes. "Temos que investigar essas práticas que colocam instituições de ensino nas mãos de grupos financeiros. É inadmissível essa precarização das condições de trabalho em um setor que movimenta R$ 11 bilhões por ano só no ensino superior privado", disse o presidente do Sinpro-Rio, Wanderley Quedo.