Homem é detido suspeito de abandonar seus filhos Um homem suspeito de abandonar seus filhos foi detido às 22 horas deste domingo, 28, no centro de São Paulo. A Guarda Civil Municipal (GCM), avisada de um suposto abandono de menor na Rua Carlos Gomes, próximo ao Viaduto Dona Paulínia, encontrou um menino de 1 ano e 3 meses no colo do catador de papelão Diego Novaes da Silva, de 19 anos. Dentro de uma sacola, ao lado de uma caçamba de lixo, os guardas civis localizaram um bebê de dois meses, do sexo feminino.