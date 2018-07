Homem é esfaqueado após briga em mercado em SP Um homem foi esfaqueado na noite de ontem dentro de um supermercado na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo, depois de uma discussão. De acordo com as informações da Polícia Civil, a vítima, de 20 anos, estava acompanhada de dois amigos quando tentou furar a fila. Depois de uma breve discussão, o suspeito da agressão teria sacado um canivete e atingido o jovem, que foi embora do supermercado com os dois amigos. A vítima foi atingida no duodeno e está internada no Hospital Vila Nova Cachoeirinha, mas, segundo a polícia, está fora de perigo. O acusado foi autuado em flagrante no 28º Distrito Policial (Freguesia do Ó). Ele será transferido para o 72º DP (Vila Penteado) e depois deve ser encaminhado a um Centro de Detenção Provisória (CDP).