Homem é flagrado com 40 filhotes de papagaio em SP

Claudionor Pereira Santiago ocupava um Gol prata e foi parado pelos policiais ambientais na altura do nº 1.500 da Avenida Imperador. Ao revistarem o porta-malas do veículo, os soldados Duarte e Alecsandra encontraram as aves presas dentro de caixas de papelão. Santiago disse que recebeu os filhotes de um desconhecido com o qual se encontrou na Ponte Aricanduva, na Marginal do Tietê. A intenção dele era revender as aves em uma feira.

Levado para o Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), Claudionor pagou fiança de um salário mínimo e foi liberado pelo delegado José Celso Damasceno Junior, porém responderá por crime ambiental.