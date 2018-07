Homem é indiciado por furto em escola no interior de SP O suspeito de furtar a Escola Estadual Marta Habib, em São José dos Campos (SP), está sendo indiciado pela Polícia Civil local, afirmou o delegado em exercício do 7º Departamento de Polícia (DP) Mauro de Almeida. O homem não foi preso em flagrante, mas confessou cinco dos seis furtos qualificados, com arrombamento, registrados pela polícia.