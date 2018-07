Homem é internado em necrotério de hospital em BH

Uma das irmãs de Reginaldo, a auxiliar de limpeza Regiane Maria Gonçalves contou à reportagem que ele foi internado na UPA na quarta-feira dia 3. Quando ela chegou para visitá-lo, na quinta-feira, levou um susto ao ser informada por uma enfermeira de que o irmão estava no necrotério. A auxiliar pensou que Reginaldo havia morrido.

"Eu e meu cunhado fomos levar roupas para ele. Na portaria, não sabiam informar onde ele estava. A moça do ''Posso Ajudar" entrou para procurar meu irmão e eu fui atrás. Aí ela perguntou para uma enfermeira cadê o homem da maca no corredor, e a enfermeira disse, rindo, que colocaram ele no necrotério", relatou Regiane, que se desesperou com a notícia. Ela disse também que seu cunhado viu, há cerca de 15 dias, um homem morto ser encaminhado para a sala. No domingo, Reginaldo foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia, onde permanece internado - na enfermaria.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o local não funciona mais como necrotério, tendo sido "readequado" em 2010, e que o espaço é usado para atendimento a pacientes que necessitam de isolamento desde a chegada do H1N1.