Homem é levado pela correnteza e morre afogado no RS

Os temporais das primeiras horas do dia causaram estragos em diversas áreas do centro e do oeste do Rio Grande do Sul. Em Santa Maria e Uruguaiana, dezenas de famílias saíram de suas casas por algumas horas por causa de inundações que acabaram recuando ao longo do dia. Em Tupanciretã, o vento derrubou um secador de cereais que estava em fase de montagem. Em Porto Alegre, moradores da zona sul da cidade passaram um período da manhã sem energia elétrica.

Boletim do 8º Distrito de Meteorologia indica perspectiva de chuva forte e até queda de granizo para este domingo (28) e tempo nublado com possibilidade de chuva e trovoadas pelo menos até quarta-feira no Rio Grande do Sul. Com noites amenas e tardes quentes, a temperatura poderá variar de 16 graus antes do amanhecer deste domingo a 34 graus na tarde de quarta-feira.