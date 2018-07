Homem é mantido refém por 3 bandidos em SP Um homem de aproximadamente 55 anos, que dirigia um Honda Fit cinza escuro, foi sequestrado, na noite de ontem, por três bandidos quando passava pela Rua Brás de Arzão, no Jardim Aeroporto, na zona sul de São Paulo. Armados, os assaltantes ligaram para a mulher da vítima, disseram que eram policiais e que queriam um valor em dinheiro ou em joias para não forjar um flagrante, que poderia incriminar o marido dela. A mulher, então, ligou para a Polícia Militar (PM), que a orientou a marcar um local para a entrega dos objetos. Foi acertado, então, que seria na passarela em frente ao Aeroporto Internacional de Congonhas. Lá, no momento em que recebia da mulher um saco plástico com duas pulseiras e um relógio, um menor, de 17 anos, desarmado, foi detido por policiais do 12º Batalhão da PM (BPM). O outro bandido, que estava numa das extremidades da passarela, conseguiu fugir e avisou o terceiro criminoso, que mantinha o proprietário do Honda refém no Shopping Interlagos. A vítima, então, foi liberada ilesa. Os dois criminosos que escaparam da polícia continuam foragidos. O caso foi registrado no 96º Distrito Policial (DP), do Brooklin, na zona sul da capital paulista.