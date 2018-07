Homem é morto a pedradas no Rio

Atualizado às 14h50 RIO - Um homem foi assassinado a pedradas supostamente após se recusar a pagar por um programa com outros dois homens, no fim da noite de quarta-feira, 15, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. A vítima foi identificada como o caixa de supermercado Fábio da Conceição Machado, de 36 anos.

Os dois acusados foram presos momentos depois do crime por uma patrulha da Polícia Militar. São eles: Rogério dos Santos Alves da Silva, de 19 anos, e Thiago Morais, de 25.

Em depoimento na 82ª Delegacia de Polícia (Maricá), os presos confessaram o assassinato. Eles contaram que, após o programa, a vítima não quis pagar o valor combinado, que seria de R$ 150. Teve início uma briga. Os acusados agrediram o homem a pedradas, até matá-lo. A dupla também pretendia incendiar o carro e o corpo da vítima, um Corsa vermelho, para apagar sua impressão digital, mas foi detido antes por uma viatura do 12º Batalhão da PM (Niterói).

Os PMs chegaram até eles porque testemunhas viram quando os dois deixaram o Corsa, onde estava o corpo. Eles voltavam de um posto de combustível, onde encheram uma garrafa com gasolina. A dupla também estava com a chave do Corsa da vítima. A abordagem ocorreu na Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa, no bairro Mumbuca.

"A vítima não foi morta por ser homossexual. Não foi um crime de ódio. O que motivou o assassinato foi a desavença em relação ao valor do programa. Se os acusados fossem homofóbicos, não estariam envolvidos num programa dessa natureza", explicou o delegado Henrique Pessoa, da 82ª DP.

Os presos foram indiciados por homicídio duplamente qualificado (por motivo torpe e por impossibilitarem a defesa da vítima). Se condenados podem pegar até 30 anos de prisão.

Outro caso. Na madrugada de 29 de abril, Eliwelton da Silva Lessa, de 22 anos, que era homossexual, foi atropelado três vezes por um motorista de van no bairro de Alcântara, em São Gonçalo, cidade vizinha a Maricá, na Região Metropolitana do Rio. A vítima teve a coluna quebrada em três lugares, fraturou três costelas, quebrou a bacia e teve o pulmão perfurado. Eliwelton chegou a ficar internado, mas morreu no dia 2 de maio.

Amigo do rapaz, o cabeleireiro Bruno Sales, de 26 anos, contou a policiais da 74ª DP (Alcântara) que os dois estavam na Rua Raul Veiga, conhecido local de concentração de homossexuais, quando Hélio Galdino Vieira, de 37 anos, conhecido como Papai, começou a mandar beijos e chamá-los de "viados".

Teve início uma briga. Hélio foi até sua van pegar uma barra de ferro, mas foi impedido pelas pessoas que estavam no local e foi embora. Eliwelton e os amigos andaram um quarteirão e pararam para conversar na calçada. De repente, a van, dirigida por Hélio, surgiu em alta velocidade e atropelou Eliwelton três vezes. A Justiça decretou a prisão temporária de Hélio, mas ele permanece foragido.